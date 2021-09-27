مستوطنون متطرفون يقتحمون مقام يوسف شرق مدينة نابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، مقام يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



واوضح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس في بيان له "إن الاقتحامات نفذت بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي..مشيراً الى ان عشرات المستوطنين اقتحموا المقام فجرا، وسط إجراءات عسكرية مشددة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.

وأكد دغلس أن مواجهات اندلعت في المكان بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاههم ما أدى الى وقوع عدد من الاصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.