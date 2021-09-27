مركز شرطة ذكي "SPS" و3 مراكز "ووك إن" تخدم زوار إكسبو دبي 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية مع مكتب إكسبو دبي 2020، والخاصة بتشغيل مركز شرطة ذكي " SPS" وثلاثة مراكز ذكية من نوع "ووك إن" في المعرض، والتي ستوفر جميعها كافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية وعلى مدار الساعة، ودون أي تدخل بشري إلى زوار إكسبو 2020 دبي من مختلف دولة العالم.



ووقّع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، وعن طرف مكتب إكسبو دبي 2020، السيد علي خليفة الغيص الرئيس التنفيذي لأمن إكسبو 2020 دبي، بحضور ضباط شرطة دبي وموظفي الطرفين.

وأشاد اللواء علي غانم بالتعاون والتنسيق والشراكة مع مكتب اكسبو دبي 2020 من أجل توفير مراكز الشرطة الذكية التي تساهم في تقديم أرقى الخدمات الشرطية لزوار معرض إكسبو 2020 دبي بطريقة ذكية، ودون أي تدخل بشري، مؤكداً أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الشركة بين شرطة دبي ومكتب إكسبو دبي 2020 لخدمة زوار الحدث العالمي الكبير.

وأضاف اللواء علي غانم أن مركز الشرطة الذكية " SPS" والثلاثة مراكز ذكية من نوع "ووك إن" ستوفر إلى زوار المعرض باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، وإمكانية تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة، وذلك في إطار الحرص الدائم على إسعاد أفراد المجتمع.

من جانبه، أكد السيد علي خليفة الغيص أن توقيع المذكرة يأتي في إطار الجهود المشتركة والتنسيق العالي مع شرطة دبي بقيادة معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في توفير أرقى الخدمات لزار معرض إكسبو دبي 2020، مبيناً أن شرطة دبي تلعب دوراً أساسياً في قطاع أمن إكسبو دبي 2020، وأن هناك تنسيق عالي مع مكتب إكسبو دبي 2020 عبر الاستعانة بالخبرات الشرطية والدعم المستمر للعمل كفريق واحد، وتحقيق تجربة استثنائية لزوار الحدث العالمي.

الجدير ذكره أن مركز الشرطة الذكي " "SPS يوفر إمكانية تسجيل بلاغ جنائي، ودون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إذ يتناقش الضابط مع المتعاملين التفاصيل جميعها، ثم يرسل إلى المتعامل محضر إفادته حول البلاغ.

وجاء إطلاق مراكز الشرطة الذكية انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة المستقبلية في جعل مدينة دبي الأذكى عالمياً عبر التحول من العمل التقليدي إلى العمل الذكي، وقد دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أول مراكز شرطية ذكية من نوعها في العالم تعمل دون تدخل بشري.