شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تستهدف خدمة نحو 57% من إجمالى السكان بحلول 2023.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترمى مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقت في يناير عام 2019 إلى تحقيق 4 أهداف رئيسية من منطلق التنمية الشاملة للريف المصرى، وهى، تحسين الأحوال المعيشية لسكان القرى من خلال توفير الحماية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشرية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فرص التشغيل المجز واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة، والتوسع فى خدمات التدريب المهنى.

ومن حيث الأفق الزمنى والتغطية السكانية للمبادرة، فقد تم التخطيط لتنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى (2019 – 2020)، وتغطى 375 قرية فى 67 مركزا تابعين لـ14 محافظة، بتعداد 4.46 مليون نسمة، والمرحلة الثانية تمتد إلى 3 أعوام (2021 – 2023)، وتغطى 1371 قرية عام 2021، و3299 قرية فى العامين التاليين (2022 و2023)، بإجمالى 4670 قرية فى 175 مركزا تابعين لـ20 محافظة لخدمة نحو 57% من إجمالى السكان بنهاية المبادرة.

ولضمان تفعيل الأثر الإيجابى المرجو من المبادرة فيما يتعلق بمعالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، فقد تم وضع ضوابط ومحددات لاختيار القرى التى تغطيها المبادرة، وفقا لفكرة الاستهداف والتخطيط القائم على الأدلة، وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات المتوافرة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والتعداد الاقتصادى 2017/2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلى 2020 والذى يقدم وصفا دقيقا وشاملا للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل قرية وحالة الخدمات المتوفرة بها.