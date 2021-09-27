شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الصحافة طوال الوقت تستطيع أن تتكيف وتطور من نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، اليوم الاثنين، فى ملتقى رؤساء التحرير الذى ينظم على هامش فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى الدولى للاتصال الحكومى 2021، والذى يناقش "إلى أين تتجه الصحافة اليوم؟.. وما الذى ينتظر الصحافة بعد اليوم؟ وإلى متى ستظل الصحف مصدر المحتوى للمنصات الرقمية المعاصرة في الوقت الذى تشهد فيها تراجع مقروئيتها وانخفاض الإقبال على الإعلان فيها؟".

وقال أكرم القصاص خلال كلمة له فى الملتقى، إن الصحافة طوال الوقت تستطيع أن تتكيف وتطور من نفسها، مضيفا أن الصحافة والإعلام تأثرا، ولكن السينما هى الأكثر تأثراً، قائلا:"اليوم التليفزيون ليس هو التليفزيون، الموبايل حل محله".

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص أن القوالب والأشكال الصحفية تتغير، وأن الفيديو والصوتى أصبح جزء مهم، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى تنافس لأنها تدعم المشروعات الفردية .

وتابع القصاص:" أرأس موقع مهم وهو موقع الخليج 365 والذى يعد من أهم المواقع الإلكترونية، آتيت من الصحافة التقليدية وبطلع جرنال ورقى و لدينا الموقع الإلكترونى والتليفزيون الديجتال، أرى أن الصحافة مستمرة وهى فى اختبار صعب ولكن الطبيعى أن الصحافة طوال الوقت تستطيع أن تتكيف وتتطور من نفسها، نحن فى مرحلة انتقالية صعبة، الانترنت غير من شكل الصحافة، نحن كنا فى زمن نحتفظ بالخبر يوما كاملا، ويصبح فى اليوم الثانى انفرادا، الآن أحاسب المحررين على 20 ثانية على تأخر النشر".

ونوه الكاتب الصحفى أكرم القصاص إلى أن الصحافة الإلكترونية تختلف عن المطبوعة فى أن الإلكترونية تستطيع من خلالها قياس عدد الذين يقرأون الخبر ويشاهدونك، لافتا إلى أن الصحافة فى اختبار صعب ولكنه ليس مستحيل وهى قادرة على التكيف .

واختتم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 كلمته، قائلا:" نحن نضطر أن نستخدم أشكال جديدة فى الصورة والفيديو، مستقبل الصحافة فى أشكالها والتفاعل والالتزام مع هذه الأمور، الصحافة تستطيع ولكن تحتاج إلى التفهم والتفاعل مع أدوات العصر، نحن نغير أشكال وقوالب ولا نغير الصحافة".