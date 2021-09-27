شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنجح فى زيادة عدد الشركات المؤسسة سنويا.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الحكومة خلال الفترة الأخيرة في زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها سنوياً بنسبة 135.5%، حيث سجلت 28.5 ألف شركة عام 2020/2021 مقارنة بـ 12.1 ألف شركة عام 2015/2016، و22.1 ألف شركة عام 2019/2020، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول عدد الشركات في مصر وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء: