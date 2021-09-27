شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنجح فى زيادة عدد الشركات المؤسسة سنويا.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجحت الحكومة خلال الفترة الأخيرة في زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها سنوياً بنسبة 135.5%، حيث سجلت 28.5 ألف شركة عام 2020/2021 مقارنة بـ 12.1 ألف شركة عام 2015/2016، و22.1 ألف شركة عام 2019/2020، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول عدد الشركات في مصر وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء:
- زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها سنوياً بنسبة 135.5%.
- سجلت عدد الشركات التي تم تأسيسها في عام 2020/2021 حوالى 28.5 ألف شركة.
- تأسيس 22.1 ألف شركة عام 2019/2020 وعدد 22.4 ألف شركة عام 2018/2019.
- بلغ التوزيع النسبي للمشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية للربع الثاني من عام 2021 19.2% في الزراعة.
- بلغ التوزيع النسبى حوالى 5.1 مليون مشتغل في صيد الأسماك و15.3% في تجارة الجملة والتجزئة بواقع 4.1 مليون مشتغل.
- 13.6% من المشتغلين في التشييد والبناء بواقع 3.7 مليون مشتغل، و12.9% في الصناعات التحويلية بواقع 3.5 مليون مشتغل
- نشاط تجارة الجملة والتجزئة نحو 206 آلاف مشتغل، فيما جذب نشاط مشروعات المرافق العامة نحو 65 ألف مشتغل.