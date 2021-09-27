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الحكومة تنجح فى زيادة عدد الشركات المؤسسة سنويا.. اقرأ التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - نجحت الحكومة خلال الفترة الأخيرة في زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها سنوياً بنسبة 135.5%، حيث سجلت 28.5 ألف شركة عام 2020/2021 مقارنة بـ 12.1 ألف شركة عام 2015/2016، و22.1 ألف شركة عام 2019/2020، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول عدد الشركات في مصر وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء:

  1. زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها سنوياً بنسبة 135.5%.
  2. سجلت عدد الشركات التي تم تأسيسها في عام 2020/2021 حوالى 28.5 ألف شركة.
  3. تأسيس 22.1 ألف شركة عام 2019/2020 وعدد 22.4 ألف شركة عام 2018/2019.
  4. بلغ التوزيع النسبي للمشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية للربع الثاني من عام 2021 19.2% في الزراعة.
  5. بلغ التوزيع النسبى حوالى 5.1 مليون مشتغل في صيد الأسماك و15.3% في تجارة الجملة والتجزئة بواقع 4.1 مليون مشتغل.
  6. 13.6% من المشتغلين في التشييد والبناء بواقع 3.7 مليون مشتغل، و12.9% في الصناعات التحويلية بواقع 3.5 مليون مشتغل
  7. نشاط تجارة الجملة والتجزئة نحو 206 آلاف مشتغل، فيما جذب نشاط مشروعات المرافق العامة نحو 65 ألف مشتغل.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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