شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس بمنتدى الاتصال الحكومى فى الشارقة: السينما أحد أهم أذرع القوى الناعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم نادي الشارقة للصحافة، اليوم الاثنين، جلسة على هامش فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومى 2021، تناولت قصص ملهمة وسُبل النجاح الإعلامى، من خلال استعراض نماذج لإعلاميين قَدموا من خارج المجال وحققوا نجاحات استثنائية وقاعدة جماهيرية كبيرة.

وكانت ضيف الجلسة الإعلامية والنجمة إسعاد يونس مُقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، والتى أجابت فيها على أسئلة محورية، حول أسس التأثير الإعلامى، ومعايير النجاح في تقديم المحتوى التلفزيونى.

وقالت إسعاد يونس إن السينما أحد أهم أزرع القوى الناعمة لكل دولة وأنه يجب الحفاظ عليها، مضيفة:" الأفلام تهان فى المنصات لأن الفيلم أنتج بمواصفات معينة من أجل مشاهدته بشاشة عرض لكن المنصة اعتبرته مادة، بهابة الفيلم راحت ومواصفاته قلت ولكن ليس بتأثير دار العرض".

وشددت إسعاد يونس على ضرورة تغيير طريقة الانتاج حتى تتماشى مع المنصات لتقليل البهاء فى قاعة العرض، متابعة:" عمر المسرح ما هيموت، نجحنا فى السينما، كل بلد فيها جيناتها الخلاقة، المصريين من كتروا ما شافوا وقاسوا وهو بيحارب جدا حتى تظل هويته ، المصرى يتمتع بذكاء فطرى، القسى والحزن فايدة وخبرة متراكمة ولو ماكنتش استفيد من الظرف مش هعرف قيمته، انا متصالحة مع الاختلاف فى الرأى و لكن ليست متصالحة مع الهدم".

وتابعت:" وصلت لعمر السبعين لكن أشعر أننى فى عمر العشرين، عمرى ما حسيت إنى كبرت يوم عن العشرين سنة ، بلعب مع الأولاد و عاوزه تعرف كيف يفكرون، لازم لما استثمر فى شاب ينجح لازم انجح وأثبت وجهة نظرى، بحب استثمر فى الشباب".