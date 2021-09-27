محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1202 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص-بمحافظة الجيزة، بحوزته (2,5 طن "دواجن – فليه دواجن") بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة.

كما ضبطت الحملات، مالكة شركة لتجارة السلع الغذائية-بمحافظة القاهرة، بحوزتها (2 طن "جمبري – فليه أسماك") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبطت المدير المسئول عن محل بدال تمويني-بمحافظة الجيزة، بحوزته (1,14 طن "سكر تمويني") مُخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعة.