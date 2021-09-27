الداخلية: ضبط 156 سلاح و209 قضية مخدرات وتنفيذ 61830 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 156 قطعة سلاح ناري، و209 قضية مخدرات، وتنفيذ 61830 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 156 قطعة سلاح ناري، بحوزة 135 متهمًا، وتنفيذ 61830 حكم قضائي متنوع بإجمالي 7415 محكوم عليه، وضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 18 متهمًا، ارتكبوا 20 حادث متنوع.

كما تم ضبط 209 قضية مخدرات بإجمالي 230 متهمًا، وضبط 30 متهمًا هاربًا، وضبط 15 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 286 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 3 دراجات نارية - سيارة، وضبط 28253 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.