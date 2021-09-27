أكبر محطة معالجة.. المقاولون العرب وأوراسكوم تتسلمان شهادة موسوعة جينيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

سلم أحمد أبو بكر مقلد الرئيس التنفيذي لموسوعة جينيس، شهادات الموسوعة للمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، نتيجة تنفيذ أكبر محطة معالجة وأكبر محطة محالجة للمياه.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة ٢٠ مليار جنيه وبطاقة إنتاجية ٥,٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 500 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".