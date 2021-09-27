"محمود أعاد 600 ألف جنيه لهيئة البريد".. محافظ المنوفية يكرم "الشاب الأمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، الشاب "محمود محمد أبو عاشور" 31 عامًا، والذي عثر على مبلغ 600 ألف جنيه على طريق (منوف - سرس الليان)، كانوا داخل جوال وسقطوا من موظف، في هيئة البريد، وأعاد الشاب المبلغ بالكامل لصاحبه.

وأكد الشاب أنه لم يفكر لوهلة في أخذ المبلغ، لشعوره بأن صاحبه الأن في حالة سيئة، ومن جانبه ثمّن المحافظ أمانة الشاب مؤكدًا أنه نموذج يُحتذى به للجميع، وقرر تكريمه وصرف مكافئة مالية له.

كان الشاب أكد في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، اليوم الاثنين، أن حالته المادية غير جيدة ومصاب بالغضروف، ورغم ذلك لم يفكر ولو لحظة لأخذ المال، وأعاده للموظف، وعلق: "أبويا رباني على الحلال، ومعرفش أخد فلوس مش بتاعتي".