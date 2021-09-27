"ابني عنده الصفرا".. أم تتخلى عن رضيعها وتترك معه رسالة في الشارع بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

عثر المواطن "محمد أبو لبن" على طفل حديث الولادة بجوار منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في السابعة مساء أمس الأحد، حيث أخبره ولده أن طفلاً يبكي أمام البيت، وحين خرج وجد لفة بها طفل وبجواره "كيس" به رسالة مكتوبة من الأم.

وقال "أبو لبن" في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، إن السيدة كتبت في الرسالة أن الطفل يُعاني من "الصفرة" وأوضحت الأدوية والعلاجات المطلوبة مؤكدة أن موعد إزالة الحبل السُري يوم الأحد المُقبل، وهنا حمل الرجل الطفل وأعطاه لزوجته، والتي بدورها أعدت له رضعة كي يشبع، ثم حمله الرجل وتوجه به لمستشفى شبين الكوم التعليمي، مُحررًا محضر بنقطة شرطة المستشفى.

أضاف الرجل أن كاميرات المراقبة بالمنطقة رصدت السيدة، وسيُدلي بذلك في تحقيق النيابة اليوم، وأشار إلى أن الطفل سيجري وضعه في حضّانة، لرعايته الطبية وتقديم العلاج اللازم له.