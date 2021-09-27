علي بدرخان عن عمر عبدالعزيز: "إنسان نضيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجه المخرج الكبير علي بدرخان، رسالة للمخرج عمر عبدالعزيز خلال ندوة تكريمه المقامة على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال ٣٧ هذا العام.

وقال على بدرخان خلال الندوة: "عمر عبدالعزيز.. دمه خفيف وإنسان من جوه إنسان، ونضيف وأبيض وأعتز بصداقته، ومن أعز الناس عندي".

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.