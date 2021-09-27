زوج صاحبة الصيدلية.. قرار جديد للنيابة بشأن "طبيب واقعة الطفلة منار" بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قررت نيابة مركز بسيون تجديد حبس "خ.ن" طبيب بيطري 4 أيام علي ذمة التحقيقات، تسبب في وفاة الطفلة منار عبده 4 سنوات بعدما أعطاها حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية زوجته بمدينة بسيون بمحافظة الغربية.

كانت قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، شهدت أمس السبت، وفاة طفلة عمرها 4 سنوات، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة حقنتين بالخطأ من طبيب بيطري يدير صيدلية زوجته بعدما لجأت له والدتها لارتفاع درجة حرارة الطفلة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مستشفي المنشاوي العام بوصول الطفلة منار عبده 4 سنوات، من قرية الفرستق، فى حالة إعياء شديد ووفاتها.

وبسؤال والدتها قالت إن الطفلة كانت تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وتوجهت إلى إحدى الصيدليات بمدينة بسيون، وكان يتواجد في الصيدلية طبيب بيطري زوج صاحبة الصيدلية وأعطي لها حقنتين ما أدى إلى فقدانها الوعي وتم نقلها إلى المستشفى وتوفيت.