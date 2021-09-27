فيديو.. فرنسي يضرب ماكرون أثناء مروره بجانبه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 9 ثواني

قام أحد الأشخاص بضرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجسم يشبه الكرة الصغيرة، وذلك أثناء مروره بجانبه خلال زيارته لمعرض في مدينة ليون.

وأظهر فيديو كيف قام أحد الأشخاص بضرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجسم يشبه الكرة الصغيرة أثناء مروره بجانبه خلال زيارته لمعرض في مدينة ليون.

يذكر أن الرئيس ماكرون تعرض لصفعة على وجهه من قبل أحد الحضور، وسط حشد كان يتجمع لتحيته، خلال زيارة لمدينة لا دروم في جنوب شرق فرنسا في شهر يونيو الماضي.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن “رجلاً حاول بالفعل ضرب رئيس الجمهورية”. وأضافت: “ليست لدينا تعليقات أخرى في هذه المرحلة، استؤنفت المصافحات، والرحلة مستمرة”. وكان ماكرون في لادروم للقاء أصحاب المطاعم، قبل تخفيف القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في فرنسا الأربعاء.