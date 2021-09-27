الأردن يعيد فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن الأردن، إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا، اعتبارا من بعد غد الأربعاء، بحسب إعلام رسمي.

جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في بيان صحفي أصدرته الوزارة، اليوم الاثنين، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وبحسب البيان سيتم إعادة فتح الحدود الأردنية السورية (معبر جابر الحدودي)، اعتبارا من صباح الأربعاء، “وفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين”.

وأوضحت الداخلية الأردنية أن هذا القرار يأتي بهدف “تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة”.

وأشارت إلى أن القرار جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال تفقده للمعبر في الثامن من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية إعادة تشغيل المعبر بشكل عادي وذلك بعد نحو عام على عمله بشكل محدود على خلفية إجراءات للحد من تفشي كورونا.

إلا أنه بعد مرور يومين فقط، عادت عمان وأعلنت إغلاق معبر جابر/نصيب بشكل مؤقت أمام حركة الأفراد والبضائع نتيجة لتطورات الأوضاع في محافظة درعا السورية المحاذية لحدود المملكة.

وتم إغلاق المعبر لأكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث تم إغلاقه في أبريل/نيسان 2015 ليعاد فتحه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ومرة أخرى، أغلقت الحكومة الأردنية معبر جابر في أغسطس/آب 2020 على خلفية تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وأعيد فتحه مجددا بشكل جزئي في الربع الثاني من العام الحالي.