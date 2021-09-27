السيسي: سنلجأ للجيش إذا تطلب الأمر لاسترداد أصول الدولة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هناك تعديات كبيرة على نهر النيل وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة، مضيفا أن ما يحدث لا يليق بدولة بحجم مصر.

أضاف السيسي، خلال افتتاح محطة مياه بحر البقر في سيناء: “الأمر لو تطلب نزول الجيش لاسترداد أصول الدولة هنعمل كده”.

طالب السيسي وزارة الداخلية بإزالة التعديات على أراضي الدولة في 6 أشهر حتى لو تطلب الأمر تدخل الجيش، مؤكدًا أن “التعدي على الأراضي الزراعية غير مسموح بالمرة”.

وتابع: “المحافظة ووزارة الرى ومدير الأمن عليهم المتابعة من أجل وقف التعديات ومنعها، خلال 6 شهور وكافة الجسور تكون زى الكتاب ما بيقول.. وإن تطلب الأمر نزول الجيش.. ينزل الجيش يا محمد “موجها حديثه لوزير الدفاع المصري”.. والمعدات تكون موجودة سواء ألف أو 3 ألاف أو 10 معدة.. وكل الجسور ترجع تانى زى ما كانت.. وكل بيانات الناس دى تبقى موجودة معانا.. سواء تعدى على أراضى زراعية أو جسور”.