شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة في صنعاء.. يمنيون يقتلون شقيقتهم خنقاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أقدم يمنيون على قتل شقيقتهم في صنعاء، حيث خنقوها بأيديهم منهين حياتها.

وفي التفاصيل أقدم 3 من أشقاء الفتاة التي تدعى “شروق”، بمعاونة ابن عمهم على خنقها وازهاق روحها، بعد اتهامها بجرم الشرف، بحسب “العربية نت”.

وقد عمدوا بعد قتلها، إلى نقل جثتها إلى قرية الملحاء في محافظة ذمار، جنوب العاصمة اليمنية.

فيما أفادت وسائل اعلام محلية بأن القتلة هم كل من عبدالله أحمد مانع وغالب أحمد مانع ومحمد أحمد مانع وعبدالرزاق ناصر أحمد مانع.

في المقابل، شنت حملة على مواقع التواصل تحت وسم شروق أحمد، للمطالبة بوقف جرائم الشرف هذه والحد منها، ومحاسبة الفاعلين والمتورطين في انهاء حياة الشابة اليمنية.