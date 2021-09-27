شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا : 779 وفاة و 22236 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الاثنين تسجيل 779 حالة وفاة و 22236 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى سبعة ملايين و 443149 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 204679 .

وتماثل 13513 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى ستة ملايين و 618117 .