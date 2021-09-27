اندلاع حريق ضخم في منزل الفنانة المصرية منة فضالي وإصابة والدتها بحروق (فيديو)

وكتبت فضالي عبر منشور لها على حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن الحريق نشب في مطبخ منزلها، وأكدت أنها كادت أن تموت مع والدتها، وأن يدي والدتها تعرضتا لحروق.ونشرت منة فضالي مقطعا مصورا عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، يعرض الأضرار الناتجة عن الحريق الضخم.يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تعرض منازل لحرائق، مثل الفنان المصري، شريف منير.

ونجا منير من الحريق بسبب وجوده خارج المنزل من أجل تصوير أحد أعماله الفنية، بحسب منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

كما نشب حريق في العمارة التي تقطن فيها الفنانة المصرية ميرفت أمين، دون أن تتعرض لأضرار.

وشب الحريق في شقة بالدور السادس تملكها إحدى الشركات ولا يسكنها أفراد، بينما تسكن ميرفت أمين في الدور الرابع.

وقالت ميرفت أمين إنها فوجئت بسقوط الكثير من المياه الصادرة عن سيارات الإطفاء لإطفاء الحريق في شرفة منزلها، كذلك سقوط آثار الحريق من شبابيك منزلها.

