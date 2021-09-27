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وكيل صلاح يوجه رسالة 'مبطنة' لليفربول بشأن تجديد عقد النجم المصري

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-27 | 11:57

وكيل صلاح يوجه رسالة

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وجه رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ، رسالة جديدة إلى إدارة "الريدز"، بشأن تجديد عقد اللاعب المصري.
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وتزعم تقارير صحفية أن اللاعب المصري يطلب الحصول على راتب قياسي في تاريخ "الريدز"، من أجل التوقيع على عقد جديد.

ووجه رامي عباس، رسالة مبطنة لإدارة ليفربول من أجل الاستجابة لمطالب موكله، حيث أعاد نشر تغريدة لموقع "Optus Sport" تقول "ليفربول موجود منذ 129 عاما. لم يسجل أي لاعب مع الريدز 100 هدف، أسرع من محمد صلاح. ليس جيرارد أو توريس أو سواريز أو فاولر.. لا أحد. الملك المصري أسطورة رائعة بالفعل في ملعب أنفيلد".


وأرفق عباس منشوره بـ"نعم".

وكان عباس، أثار جدلا واسعا بتغريدة له عقب إحراز صلاح هدفا تاريخيا لفريقه في شباك نوريتش سيتي، ضمن الجولة الأولى من "البريميرليغ" لهذا الموسم.

وكتب عباس حينها عبر حسابه في "تويتر": "آمل أنهم يشاهدون"، وهو ما فسره الكثيرون بأنها رسالة موجهة لإدارة ليفربول التي لم تجدد عقد "الفرعون"، رغم قيامها بتجديد عقود العديد من اللاعبين في الأشهر الماضية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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