تسببت بأزمة 'بانزين' حادة.. الإطاحة بشبكة تهريب للمنتجات النفطية في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم الاثنين، الإطاحة بشبكة تهريب للمنتوجات النفطية في المحافظة

وقال الغنام في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عملية استخباراتية نفذها رجال استخبارات عمليات الانبار اللواء 38 أسفرت عن الاطاحة بشبكة تهريب للمنتجات النفطية، (مادة البنزين وبكميات تتجاوز عشرات الالاف اللترات) في منطقة الشراع"، مشيرا الى انها "كانت تهرب مادة البنزين المخصص لمحطات الوقود الاهلية في محافظة الانبار الى المحافظات الشمالية".



ولفت الى ان "عمليات التهريب تسببت بازمة وقود حادة خلال الايام السابقة".