شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنجازات حياة كريمة خلال المرحلة الأولى من المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت المرحلة الأولى من حياة كريمة التى بدأت في يوليو 2019 حتى نهاية 2020- حوالى 11 محافظة، و46 مركزًا و 143 قرية ليستفيد منها 1.8 مليون مستفيد على جميع الأصعدة؛ الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما ساهم في تحسن مؤشر جودة الحياة في القرى التي تم تطويرها خلال المرحلة الأولى بحوالي 18 نقطة مئوية، وانخفاض متوسط معدل الفقر فيها بحوالي 14 نقطة، ويٌمكن عرض أهم إنجازات المرحلة الأولى على النحو التالي:

تحقيق 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية.

تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي باستثمارات أكثر من مليار جنيه.

زيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلي 94% .

مضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة باستثمارات 128 مليون جنيه .

تنفيذ 125 مشروع في مجال الكهرباء والإنارة العامة باستثمارات 240 مليون جنيه .

رصف 188 كيلو طرق باستثمارات حوالي 319 مليون جنيه .

إضافة 1100 فصل تعليمي جديدة يستوعب 44 ألف تلميذ .

تطوير شامل لـ51 لوحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه.

تطوير 22 مركز شباب باستثمارات 38 مليون جنيه.

رفع كفاءة 16 ألف منزل استفاد منها حوالي 80 الف مواطن .

تقديم الخدمات الصحية المجانية لحوالي 117 الف مستفيد .

تقديم قروض ميسرة بقيمة 277 مليون جنيه .

تنفيذ برامج تدريب حرفي ساهمت في خلق 28 ألف فرصة عمل.

توفير حوالي 330 ألف فرصة عمل مؤقتة بالمشروعات الإنشائية .