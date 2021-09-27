شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الطفل يوجب إنشاء دار للحضانة حال تشغيل 100 عاملة فأكثر..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوجب قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، علي صاحب العمل الذى يستخدم 100 عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشيء دارا للحضانة أو يعد لدار حضانة برعاية أطفال العاملات.

وتقضي المادة 73 من قانون الطفل أنه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشی دارا للحضانة أو بيعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ووفقا للمادة، تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .