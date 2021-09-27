شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد: مصر ستلعب دور قائد التكامل الإقليمى فى أفريقيا الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دراسة نشرت فى دورية افاق أفريقية الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات، إن الرؤية المستقبلية لدور مصر في إفريقيا خلال الفترة القادمة تشير إلى تعزيز الدور الإقليمي الإيجابي لمصر فى القارة الإفريقية، بما يتضمن دور الموازن الإقليمي والوسيط الإقليمي، قائد التكامل الإقليمي، الجسر الدولي والإقليمي، المسهل والميسر الإقليمي، والمدافع الإقليمي، وهو ما ينتج عنه بالضرورة دور نشط وفعال لمصر في إفريقيا، بحيث تصبح مصر قوة إقليمية عظمى، وقطب إقليمي قادر على قيادة الدول الإفريقية في إطار من التعاون والتسامح وهو ما يعزز من موقفها الدولي .

وأكدت الدراسة أن مصر تسهم بشكل كبير في القضايا الإفريقية، ومازالت تدعم علاقاتها بالدول الإفريقية، فيمكن القول بإن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي كانت النواة لزيادة وتعزيز دورها في القارة الإفريقية، وقد ظهر نتيجة ذلك أيضا في التنسيق المشترك ما بين مصر والدول الإفريقية في العديد من المشروعات الحالية والتي من شأنها تعزيز التنمية المستدامة.