شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الحمم البركانية تلتهم كنيسة بالكامل في جزيرة «لا بالما» الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بثت وسائل إعلامية محلية في جزر الكناري، أمس الأحد، مشاهد صادمة من مدينة تودوك جنوب غرب جزيرة لا بالما الإسبانية.

وأظهر فيديو متداول لحظة تحطم برج كنيسة محلية بعد وصول سيل الحمم البركانية إليها.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن الحمم البركانية دمرت حتى الآن أكثر من 430 مبنى وأدت إلى إجلاء أكثر من 6000 شخص في لا بالما، وذلك منذ بدء ثوران بركان “كومبري فييخا” الأحد الماضي 19 سبتمبر.