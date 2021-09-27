شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ممنهجة لاستهداف الدعاة والعلماء.. اعتقال «محمد كليم صديقي» أشهر داعية بالهند والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتقلت قوات الأمن الهندية الشيخ محمد كليم صديقي، وهو من أشهر دعاة الهند. يأتي تزامنا مع حملة تستهدف الدعاة والعلماء المسلمين بالتزامن مع موجة الاضطهاد التي يتعرض لها المسلمون في الهند.

وكانت القوات الهندية قد قامت باعتقال “صديقي” أثناء انتهائه من لقاء، حيث تم اعتراضه في طريق سفره في إحدى الولايات الهندية.

ويعتبر الشيخ صديق من أشهر دعاة الهند، حيث يمارس نشاطا دعويا واسعا، لنشر الدين الإسلامي في جميع أرجاء البلاد.

وتقوم السلطات الهندية بشكل دائم باستهداف العلماء والدعاة المسلمين بالبلاد، بالإضافة إلى عمليات القمع والاضطهاد التي تمارسها بحق المسلمين عامة، والتي كان آخرها عملية قتل مزارع مسلم والرقص على جثته من قبل أحد المصورين المشاركين في حملات القمع.