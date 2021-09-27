شكرا لقرائتكم خبر عن «هرقل 21» تدريب عسكري مشترك للقوات المسلحة المصرية واليونانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت عناصر من القوات الخاصة المصرية التدريب المشترك "هرقل 21" والذي استمر على مدار عدة أيام بمنطقة بيراموس اليونانية.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ في بيان اليوم أن التدريب تضمن محاضرات نظرية وعملية في مجال مكافحة العناصر الإرهابية، وإدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة، والقتال في الأماكن المبنية والمفتوحة، وإنقاذ الرهائن والإخلاء الطبي، فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوي والإبرار البحري لعناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة.

وأشار إلى أن التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للعناصر المشاركة في مجالات عمل القوات الخاصة بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.