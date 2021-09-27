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إعادة فتح شواطئ بالي بأندونيسيا الشهر المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح شواطئ بالي بأندونيسيا الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير السياحة الإندونيسي، ساندياج أونو، في إفادة اليوم الاثنين إن الحكومة تستعد لإعادة فتح شواطئ نوسا دوا وسانور وجيانيار في جزيرة بالي خلال مرحلة تجريبية، وذلك في قرار يتم اتخاذه هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير القول إنه سوف يتم أولا وضع السائحين الأجانب الحاصلين على التطعيم بالكامل ضد مع نتائج سلبية لفحوص الكشف عن الإصابة بالفيروس في الحجر الصحي في منشآت محددة في سانور وأوبود ونوسا دوا.

وتقول الحكومة الإندونيسية إن السلالة الجديد لكورونا لا مفر منها، وتتوقع الموجة التالية من تفشي الفيروس في نوفمبر و ديسمبر.

وتتوقع إندونيسيا تحقيق دخل يتراوح بين 470 مليون دولار و1.7‪مليار دولار من السياحة الأجنبية في عام .2022

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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