شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق «جزيرة لا بالما» الإسبانية مع اقتراب الحمم البركانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت سلطات الطوارئ تعليمات لسكان منطقة على الشاطئ الشرقي لجزيرة لا بالما الإسبانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين مع اقتراب الحمم البركانية التي ينفثها بركان كومبري فييخا من البحر.

وحذرت أجهزة الطوارئ في جزر الكناري صباح اليوم من أن الحمم قد تصل المحيط الأطلسي خلال ساعات مما سيتسبب على الأرجح في انفجارات وتصاعد سحب غازات سامة فوق الجزيرة.

وأضافت الأجهزة عبر حسابها الرسمي على تويتر "ينبغي على السكان اتباع إرشادات السلطات والبقاء في منازلهم مع إغلاق الأبواب والنوافذ".

وصدرت أوامر بالعزل لسكان مناطق ساحلية هي سان بوروندون ومارينا ألتا وباها ولا كونديسا.