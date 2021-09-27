شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين وإجلاء عشرات الآلاف جراء إعصار «غولاب» بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخصان مصرعهما في الهند مع وصول إعصار غولاب إلى الساحل الشرقي للبلاد مرفوقا برياح قوية وأمطار غزيرة، ما دفع السلطات لإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن الإعصار غولاب ضرب اليابسة في ولايتي أوديشا وأندرا براديش الساحليتين بعيد السادسة مساء (12,30 ت غ)، وبلغت سرعته 95 كيلومترا في الساعة.

ولقى الصيادان مصرعهما بعد انقلاب قاربهما بين ولايتي أوديشا وأندرا براديش، وفق وسائل إعلام محلية.

وتمكن ثلاثة صيادين آخرين من السباحة إلى الشاطئ، فيما لا يزال شخص سادس كان على ظهر القارب مفقودا، وفق صحيفة "إنديان إكسبرس".

وأضافت إدارة الأرصاد في تقرير أن العاصفة الآتية من خليج البنغال ستصاحبها "أمطار شديدة"، محذرة من "خطر حدوث فيضانات مفاجئة في بعض المناطق".

وأوضحت أن شدة غولاب ستتراجع "في الساعات القليلة المقبلة".

وأفادت التقارير الأولى عقب مرور الإعصار عن اقتلاع أشجار في ولاية أندرا براديش، حيث من المقرر إجلاء نحو 85 ألف أسرة إلى ملاجئ الإغاثة المؤقتة في الولاية.