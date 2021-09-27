شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. إطلاق سراح 10 طلاب اختطفهم مسلحون يوليو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات فى نيجيريا اليوم الاثنين، إطلاق سراح عشر طلاب إضافيين من أصل 121 طالبًا اختطفهم مسلحون فى يوليو الماضى من مدرسة فى شمال غرب البلاد.

وقال جوزيف حياب، رئيس جمعيّة أهالي الطلاب المخطوفين، في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24"، إن "الخاطفين أطلقوا سراح عشرة طلاب إضافيّين بعد أن تلقوا فديتهم، كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الطلاب الذين أطلقوا سراحهم في وقت سابق".

وأضاف أنه لا يزال هناك 11 طالبا في الأسر، معربا عن أمله في إطلاق سراحهم جميعا في المرة المقبلة عند التوصل إلى اتفاق مع قطاع الطرق، وكانت السلطات في نيجيريا أعلنت الأسبوع الماضي إطلاق سراح عشرة طلاب اختطفهم مسلحون في يوليو الماضي بعدما تم دفع فدية لتحريرهم.

وكانت الشرطة أعلنت الخميس أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في قيامهم باختطاف جميع هؤلاء الطلاب منذ قرابة ثلاثة أشهر.