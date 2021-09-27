ختام تدريب "هرقل 21" بمشاركة الإمارت والسعودية ومصر واليونان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت قوات خاصة من الإمارات والسعودية ومصر واليونان، التدريب الرباعي المشترك ‏الرباعى "هرقل 21"، بعد أيام من انطلاقه بمنطقة بيراموس.



وشاركت في التدريب العسكري وحدات من القوات الخاصة في الدول الأربع، وبدأت المناورات في منطقة بيراموس اليونانية، يوم الثلاثاء الماضي.

ويهدف التمرين لتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأربع؛ وذلك عبر تبادل الخبرات والمفاهيم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية بالمنطقة.

وشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات؛ والتي تضمنت عقد عدد من المحاضرات ‏النظرية والعملية في مجال مكافحة العناصر الإرهابية، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك ‏بين العناصر المشاركة، وفق بيان للمتحدث العسكري في الجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ.

كما شمل التدريب على القتال في الأماكن المبنية والمفتوحة، وإنقاذ الرهائن ‏والإخلاء الطبي فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوي والإبرار البحري لعناصر القوات الخاصة ‏من الصاعقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة .‏

يأتي التدريب (هرقل 21 ) في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها قوات الدول الأربع، بهدف تبادل الخبرات، وصقل المهارات للعناصر المشاركة ‏في مجالات عمل القوات الخاصة، بما يساهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

يذكر أن فعاليات التدريب حضرها عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب.