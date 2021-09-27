سقوط قتيل في زلزال بجزيرة كريت اليونانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الشرطة اليونانية إن قتيلاً سقط بعد انهيار قبة كنيسة إثر زلزال هز جزيرة كريت، الإثنين.



وهز الزلزال الذي بلغت قوته 5.8 درجة الجزيرة صباح اليوم. وكان القتيل أحد العاملين على ترميم الكنيسة.

وقال يانيس ليوتاراكيس، مسؤول الدفاع المدني في المدينة، للتلفزيون اليوناني العام: "سجلنا حتى الآن وقوع أضرار في أبنية قديمة فيما خرج الناس إلى الشوارع".

وضرب الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وبلغت قوته 5.8 درجة وحدد مركزه على بعد 346 كيلومتراً جنوب أثينا بحسب المرصد.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون العام أضراراً ولا سيما انهيار منازل قديمة في أركالوخوري قرب هيركليون.

وتقع اليونان على فوالق جيولوجية عدة وغالباً ما تشهد هزات أرضية.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وقع زلزال في بحر إيجه بلغت قوته 7 درجات بين جزيرتي ساموس اليونانية ومدينة إزمير التركية ما أسفر عن مصرع شخصين في ساموس و114 في تركيا.