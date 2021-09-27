«انقلبت حياتي رأسا على عقب» .. القصة الكاملة لإعتقال «مينج وانتشو» ابنة مؤسس «هواوي»

الشارقة - اميمة ياسر - اعتقلت المديرة المالية لمجموعة "هواوي" مينج وانتشو بموجب مذكرة توقيف أمريكية في ديسمبر الأول 2018 أثناء توقف مؤقت في فانكوفر.

ووجهت إليها تهمة احتيال مصرفي يتعلق بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران، وهي تقاوم عملية تسليمها منذ ذلك الحين.

إخفاء العلاقة بين "هواوي" و"سكاي كوم"

اتهمت مينج بإخفاء العلاقة بين "هواوي" و"سكاي كوم"، وهو فرع كان يقوم ببيع معدات اتصالات لإيران، عن مصرف "اتش إس بي سي" خلال عرض وثائق عبر برنامج باوربوينت في عام 2013، مما يعرض المصرف للعقوبات الأمريكية.

القاضية أيدت غالبية مطالب كندا

وأعلنت وزارة العدل الكندية ، أن هيذر هولمز، القاضية في محكمة كولومبيا البريطانية التي تنظر في القضية، "أيدت غالبية مطالب كندا" ضد تسليم وثائق إضافية للدفاع، ونشرت المحكمة قرارها الجمعة.

وطالب محامو ابنة مؤسس هواوي بالحصول على مئات الوثائق المتعلقة كما يقولون بوجود مؤامرة بين السلطات الأمريكية والكندية تقضي بجمع أدلة واستجواب موكّلتهم على مدى ساعات في المطار من دون إبلاغهم قبل توقيفها رسميا، الأمر الذي شكّل انتهاكا لحقوقها، ونددوا بحجز أجهزتها الإلكترونية وطالبوا بوقف إجراءات الترحيل.

وكان القضاء قد سلم بالفعل عددا من الوثائق إلى الدفاع، وتم تنقيح معظمها. ونفى الادعاء وجود أي مؤامرة وأثار "امتياز التقاضي" في رفضه الإفراج عن المزيد من الوثائق.

بعد عدة اتصالات بين الطرفين، انخفض عدد الوثائق التي طلبها الدفاع إلى 19، يتعلق معظمها بسلسلة رسائل إلكترونية تبادلها محامون من وزارتي العدل الكندية والأمريكية ووكالة خدمات الحدود الكندية.

وقررت القاضية هولمز تسليم مجموعة واحدة فقط من هذه الرسائل إلى الدفاع.

أثار توقيف مينج، أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين.

الصين تنتقم

وبعد أيام قليلة من توقيف مينج في فانكوفر، أوقفت السلطات الصينية الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ ومواطنه المستشار مايكل سبافور، ووجّهت إليهما لاحقا تهمة التجسس.

ويعتبر الغرب أن توقيفهما هو إلى حد كبير إجراء انتقامي.

انتهاء قضية طلب تسليمها للولايات المتحدة

أطلقت السلطات الكندية، سراح المديرة المالية لشركة «هواوي» الصينية، «منج وان تشو»، المحتجزة رهن الإقامة الجبرية منذ نحو 3 سنوات.

ووقع قاض كندي، أمر إطلاق سراح «تشو» بعد انتهاء قضية طلب تسليمها للولايات المتحدة.

انقلبت حياتي رأسا على عقب

وقالت منغ للصحفيين بعد إطلاق سراحها من إقامتها الجبرية في كندا: "انقلبت حياتي رأسا على عقب. لقد كانت فترة اضطراب بالنسبة لي".

وتابعت قائلة: "لكل سحابة جانب إيجابي"، مضيفة "لن أنسى أبدا كل التمنيات الطيبة التي تلقيتها من الناس في جميع أنحاء العالم".