مصرع عامل في حريق منزل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقي عامل مصرعه، اليوم الاثنين، أثناء مشاركته في إخماد حريق اندلع بمنزله، دائرة مركز شرطة البلينا جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق بحوش ملحق بمنزل ووجود متوفي دائرة المركز.

تبين نشوب حريق بحوش ملحق بمنزل ملك "ثابت. ح" 50 عامًا عامل، جرت السيطرة على الحريق واخماده.

نتج عن الحريق وفاة مالك المنزل، وجرى نقل الجثة لمستشفى البلينا المركزي، ورجح شقيقه "عاطف" 44 عامًا عامل أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية نتج عن الحريق ما أدى إلى انفجار اسطوانة بوتاجاز، وأضاف باحتراق كمية من البوص، ونفى الشبهة الجنائية. حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.