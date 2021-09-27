بنكا الأهلي ومصر يوقعان عقد قرض مع شركة تابعة لبالم هيلز بقيمة 2.5 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقع بنكا الأهلي ومصر على عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية التابعة لشركة بالم هيلز للتعمير بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وقال بيان من البنك الأهلي اليوم الاثنين إن بنك مصر هو المرتب الرئيسي الأولى ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب والبنك الأهلي المصري هو المرتب الرئيسي الأول ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين.

وبحسب البيان حضر التوقيع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وطارق الطنطاوي،

وحازم بدران – الرؤساء التنفيذين، وأعضاء مجلس إدارة المنتدبين في شركة بالم هيلز للتعمير، وفرق العمل من البنكين والشركة.

وقال أبو الفتوح إن البنك الأهلي المصري يولي أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية، ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين.

وأضاف أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 2.5مليار جنيه يأتي امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة.

وقال عاكف المغربي إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع العقارات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة.

وأوضح أن بنك مصر يؤمن بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويحرص على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن

المصري، وخاصة توفير السكن الملائم للأفراد.

وقال طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب للشركة إن إبرام عقد القرض المشترك سيكون لصالح مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة، والذي يعد إحدى المشروعات الرئيسية للشركة.

ويعزز هذا التمويل الجديد الموقف المالي للمشروع ويدعم خطة الشركة لتسريع وتيرة أعمال التشييد والبناء والاستمرار في عمليات التسليم المبكر للوحدات السكنية، بحسب طنطاوي.

وأضاف أن مشاركة بنكا مصر والأهلي المصري في هذا القرض تعتبر استكمالا لدورهم الرائد في مساندة قطاع العقارات، والذي يعد من أكثر القطاعات المؤثرة والهامة في الاقتصاد المصري.

وقال شريف رياض الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري إن نسبة البنك الأهلي المصري من التمويل تبلغ 50%، فيما تبلغ حصة بنك مصر 50%، وبأجل زمني يصل إلى7.5 سنوات لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الإجمالية لإنشاء وإقامة مشروع عمراني متكامل الخدمات "بالم هيلز – القاهرة الجديدة " على قطعة أرض بمساحة حوالي 500 فدان في موقع مميز للغاية بالقاهرة الجديدة.