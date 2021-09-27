إصابة جنديين إسرائيليين باشتباكات شرق نابلس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 11 دقيقة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن جنديين من حرس الحدود أصيبا بجروح طفيفة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين في اشتباكات مع فلسطينيين بالقرب من قبر يوسف بنابلس في شمال الضفة الغربية.

وقالت الشرطة في بيان لها إن “مسلحين فلسطينيين هاجموا قافلة حافلات متجهة نحو قبر النبي يوسف بالذخيرة الحية والحجارة وعبوات ناسفة محلية الصنع”.

وأضاف البيان أن الاشتباكات شملت إطلاق الرصاص الحي على القوات الإسرائيلية، التي قامت بتأمين صلاة نحو خمسمائة يهودي، “مما حدا بها الى الرد بالمثل واستخدام وسائل لتفريق المظاهرات، ولم يبلغ ما اذا كانت هنالك إصابات في الجانب الفلسطيني”.

من جانبها، أفادت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة “معا” بأن أكثر من عشرين حافله تابعة للمستوطنين دخلت إلى مقام يوسف بنابلس وعلى متنها نحو 500 مستوطن، تحت حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي التى انتشرت بشكل كثيف في محيط القبر وعلى أسطح المنازل.

وأكدت المصادر أن مواجهات عنيفه اندلعت بين الشبان والجيش في عدة محاور حول القبر حيث أضرم المواطنون الإطارات المطاطية ورشقوا الجنود بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وأشارت المصادر إلى أن “أكثر من عملية إطلاق نار سجلت باتجاه قوات الجيش مما اضطر الجنود إلى إجبار المستوطنين على مغادرة قبر يوسف قبل الانتهاء من أداء الطقوس الدينية حسب البرنامج المخطط له”.