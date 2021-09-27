صور أقمار صناعية ترصد أنشطة مريبة بموقع للصواريخ الباليستية في إيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - في الوقت الذي تراوغ فيه إيران للعودة إلى مفاوضوات الاتفاق النووي، تقوم يتكثيف أنشطتها العسكرية الخاصة بتطوير وتصنيع الصواريخ الباليستية.

كشفت صور أقمار صناعية عن نشاط ملحوظ داخل منشأة تقع تحت الأرض ذات صلة بقاعدة للصواريخ الباليستية في إيران.

ونشرت مؤسسة ”انتل لاب“ صورًا لأقمار صناعية عبر حسابها على موقع التواصل ”تويتر“، قالت إنها توثق ”استئناف أعمال الحفر في منشأة تحت الأرض بكرمانشاة (غرب إيران) تقع بالقرب من قاعدة للصواريخ الباليستية، وذلك بعد توقف دام 7 أشهر“.

وبينت المؤسسة البحثية أنه ”تجدد العمل في حفر الأنفاق حدث، في بداية شهر آب/أغسطس الماضي، فيما شهد الموقع زيادة في التحركات، وتُجرى حاليًا أعمال الحفر لأساسيات الهيكل“.



من جهتها، قالت صحيفة ”كيهان.لندن“ الإيرانية المعارضة، إن صور مؤسسة ”إنتل لاب“ تكشف ”عن تكثيف الأنشطة العسكرية الإيرانية في المنشأة الواقعة تحت الأرض والخاصة بالصواريخ الباليستية“.

واعتبرت في تقرير، اليوم الأحد، أن ”البدء في الأنشطة المريبة بالمنشآت النووية والصاروخية الإيرانية يُمكن أن يرتبط بتوقف المفاوضات النووية في فيينا، إذ ربما كانت فترة الأشهر السبعة التي توقف فيها نشاط الموقع الخاص بالصواريخ الباليستية قد شهدت اتخاذ قرار من كبار مسؤولي النظام فيما يتعلق بالمفاوضات النووية“.

ورأت الصحيفة أن ”طهران عقدت الأمل بأن مجيء (الرئيس الأمريكي) جو بايدن إلى البيت الأبيض سيحد من الضغوط الدولية، ولهذا اتُخذ القرار على أن الحد من الأنشطة الصاروخية والتحركات الإقليمية لن يلقي بأثر سلبي في المفاوضات النووية“.

وحول أنشطة طهران الصاروخية، أعاد تقرير الصحيفة المعارضة التذكير بما كشف عنه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مؤخرًا بأن إيران تدرب ميليشيات طائفية بالمنطقة على تقنيات الصواريخ والطائرات المسيرة بقاعدة جوية في مدينة كاشان، الواقعة وسط إيران.

وقال غانتس منتصف شهر أيلول/سبتمبر الجاري ”إن إيران تستخدم القاعدة لتدريب إرهابيين من اليمن، والعراق، وسوريا، ولبنان، على استخدام الطائرات دون طيار إيرانية الصنع“، لافتًا إلى أن ”هذه القاعدة هي نقطة رئيسة يجري من خلالها تصدير الإرهاب الجوي الإيراني إلى المنطقة“.

ويشدد كبار مسؤولي النظام الإيراني وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي وقادة قوات الحرس الثوري على عدم طرح ملف الصواريخ الباليستية على طاولة أي مفاوضات بين طهران والغرب، معتبرين أن هذا الأمر ”خط أحمر للنظام“.

ويذكر أن القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني كشفت، في شهر تموز/يوليو العام 2019، عن ”تشييد قواعد صواريخ تحت الأرض بالبر والبحر على امتداد ساحل الخليج“.

ووصف قائد البحرية للحرس الثوري، الأميرال علي رضا تنكسيري تلك القواعد بأنها ”ستكون كابوسًا لأعداء إيران“، في حين اعتبرتها الخارجية الأمريكية بأنها ”أكبر تهديد للاستقرار في المنطقة“.