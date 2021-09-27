حكام الامارات يهنئون رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى الرئيس قربان قولي بردي محمدوف، رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ‎فخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف.