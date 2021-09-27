مقتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون في هجوم بكولومبيا

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

قُتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون، في هجوم شنّه مسلحون مجهولون هو الـ74 من نوعه هذا العام، تشهده كولومبيا.



ويشتبه بأن الهجوم شنه منشقون عن القوات الثورية المسلحة الكولومبية السابقة المعروفة بـ"فارك"، واستهدف مركزا حكوميا عند الحدود مع الإكوادور، وفق ما أعلن الجيش الكولومبي يوم الأحد.

وقال الجيش، في بيان، إن مسلحين أطلقوا النار في "مؤسسة حكومية"، ما أسفر عن مقتل شخصين على الفور، وثلاثة آخرين متأثرين بجروحهم بعد ذلك بقليل في المستشفى، وإصابة ستة آخرين.

وأوضح الجيش أن المهاجمين وصلوا في سيارة إلى هذه المؤسسة قبل أن يطلقوا النار عشوائيا، على الموجودين داخل المركز الحكومي.

وتنشط في المنطقة مجموعة أخرى من المنشقين عن القوات المسلحة الثورية، فضلا عن "كارتل مخدرات".

وذكرت منظمة "إنديباس" الحقوقية أن إحدى الضحايا كان دون الخامسة عشرة من العمر، مشيرة إلى وقوع 73 هجوماً كهذا في كولومبيا منذ بداية العام.

وبعد اتفاق السلام التاريخي الذي أُبرم عام 2016 وأنهى نزاعا استمر أكثر من نصف قرن مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية، رفض مئات المقاتلين إلقاء أسلحتهم.

ويقدر عدد المنشقين عن "فارك" الذين لا قيادة موحدة لهم، بنحو 2500 مقاتل؛ يحصلون الأموال من "تهريب المخدرات والاستغلال غير القانوني للمناجم، فضلا عن الابتزاز".

وتقول الاستخبارات العسكرية في كولومبيا إن اتفاق السلام سمح بتسريح نحو 13 ألف رجل وامرأة بينهم سبعة آلاف مقاتل تقريبا.