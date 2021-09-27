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الأمن الروسي يحبط عملا إرهابيا ويعتقل 5 أشخاص في باشكورستان.. تفاصيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن جهاز الأمن الروسي إحباط عمل إرهابي واعتقال 5 أشخاص في جمهورية باشكورستان.

 

وتواجه جمهوريات الاتحاد الروسي من وقت لآخر محاولات لشن هجمات إرهابية.

 

وفي إبريل/نيسان الماضي، أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب فى روسيا، إيجور كولياجين، أن الأجهزة الأمنية أحبطت 44 عملا إرهابيا فى البلاد خلال 2020.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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