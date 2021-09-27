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زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية، الإثنين.

 

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.

 

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية، الإثنين.

 

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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