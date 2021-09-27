زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية، الإثنين.

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية، الإثنين.

محمد يوسف

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