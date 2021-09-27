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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية، الإثنين.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية، الإثنين.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.