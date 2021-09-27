شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : 13 إصابة جديدة بكوفيد19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي، اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي الصيني سجل 13 إصابة جديدة، محلية العدوى، بكوفيد.19-

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول إنه تم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد19- سُجلت في هيلونججيانج، وحالتين في فوجيان.

وتم أيضا تسجيل 22 إصابة جديدة وافدة، من بينها 12 حالة في يوننان، وثلاث حالات في بكين، وحالة في كل من تيانجين ولياونينج وشانغهاي وجيانجسو وتشيجيانج وشاندونج وقوانجدونج.

وقالت اللجنة إنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة يشتبه في إصابتها أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد19- أمس الأحد.