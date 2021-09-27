قتلى وجرحى في خروج قطار عن سكته في الولايات المتحدة

26 سبتمبر , 2021 تسبب خروج قطار ركاب عن مساره بمقتل 3 أفراد، في وسط ولاية مونتانا الأمريكية. وفي تقرير لمكتب قائد شرطة مقاطعة ليبرتي قالت المكتب إن الحادث أسفر أيضا عن إصابات عديدة. وذكرت شركة أمتراك للقطارات أن قطار إمباير بيلدر لنقل الركاب بين سياتل وشيكاجو كان يقل 147 راكبا وطاقما من 13 فردا عندما خرجت خمس عربات عن مسارها قرب منطقة جوبلين في مونتانا.

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