حمدوك يجدد موقف السودان الرافض لأي أجراء أحادي بخصوص سد النهضة

جدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك موقف بلاده الرافض لأي إجراء أُحادي بخصوص قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى اتفاقٍ ملزم حول الملء والتشغيل، لتجنب الأضرار المحتملة التي تهدِّد «سبل ووسائل عيش نصف سكان السودان»، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال حمدوك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت إن الأطراف عجزت خلال جولات التفاوض السابقة عن تحقيق أي اتفاق بسبب التعنُّت في أمر السد، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها رئاسة الاتحاد الأفريقي السابقة والحالية.

وأضاف حمدوك قائلا: إننا نعيدُ التأكيدَ، على أن وضع ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن جاء لتعزيز مسار التفاوض الحالي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بما يمكن من تحقيق الاتفاق المنشود، وهنا نجدِّدُ الاستعداد لاستئناف المشاركة، في أي مبادرة أو تحركٍ سلميٍّ يوصلُ الأطراف إلى اتفاقٍ يلبي مصالح جميع الأطراف.