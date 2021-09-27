26 سبتمبر , 2021
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
جدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك موقف بلاده الرافض لأي إجراء أُحادي بخصوص قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى اتفاقٍ ملزم حول الملء والتشغيل، لتجنب الأضرار المحتملة التي تهدِّد «سبل ووسائل عيش نصف سكان السودان»، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وقال حمدوك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت إن الأطراف عجزت خلال جولات التفاوض السابقة عن تحقيق أي اتفاق بسبب التعنُّت في أمر السد، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها رئاسة الاتحاد الأفريقي السابقة والحالية.
وأضاف حمدوك قائلا: إننا نعيدُ التأكيدَ، على أن وضع ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن جاء لتعزيز مسار التفاوض الحالي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بما يمكن من تحقيق الاتفاق المنشود، وهنا نجدِّدُ الاستعداد لاستئناف المشاركة، في أي مبادرة أو تحركٍ سلميٍّ يوصلُ الأطراف إلى اتفاقٍ يلبي مصالح جميع الأطراف.
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يجدد موقف السودان الرافض لأي أجراء أحادي بخصوص سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.