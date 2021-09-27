طلب إحاطة لوقف نقل تبعية مياه شبرا الخيمة إلى القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​طالب المهندس عبدالسلام خضراوي، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الحكومة بالتدخل الفوري لوقف مهزلة سعي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لنقل تبعية محطة مياه الشرب بشبرا الخيمة والشبكات التابعة لها ومنظومة الصرف الصحي من الشركة القابضة (شركتي القاهرة الكبرى لمياه الشرب والصرف الصحي) إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وطالب خضراوي، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إدراجه في جدول أعمال المجلس وتوجيهه ومناقشته مع الوزير المختص في لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، مشيراً إلى أنه بعد ذلك القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بتاريخ 28/ 4/ 2004 وغيره من القرارات بتحويل الهيئة العامـة لمرفق الصرف الصحي للقاهـرة الكبـرى إلى شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى التابعـة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتكـون تابعـة لوزارة الإسكـان والمــرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتنفيذ نقل تبعية محطات الصرف الصحي بمدينة شبرا الخيمة إلى الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى (شركة الصرف الصحب للقاهرة الكبرى حاليًّا) بكل أصولها من محطات وشبكات وغيرهما من الأصول، وكذلك العاملين بها، إلا أن هناك محاولات من رئيس الشركة القابضة مع مسؤولي مرفق المياه والصرف الصحي بالقليوبية نحو تعديل هذا الوضع ودون الرجوع إلى جهة إصدار هذه القرارات بما يخالف الدستور والقوانين المنظمة لذلك، في تحد واضح لسلطة إصدار القرار وبالمخالفة لقواعد العدالة والمساواة في نقل هذه المحطات والشبكات بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية دون نقل المناطق الحضرية بمحافظـة الجيزة التي شملها ذات القرارات الجمهورية.

وقال خضراوي إن ذلك الأمر يؤكد وجود مجاملات شخصية وعلاقات في اتخاذ هذا القرار بين رئيس شركة القليوبية ورئيس الشركة القابضة للقاهرة الكبرى، والذي تعدى السن القانونية حسب الدستور. ولا يخفى ما في ذلك من أضرار واضحة بالغة جراء هذا الأمر لساكني مدينة شبرا الخيمة البالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين مواطن يستفيدون من توفير الخدمات المقدمة من الشركة القابضة؛ حيث يترتب على نقل التبعية تعطل وتوقف أعمال الإحلال والتجديد للأجهزة والشبكات الحالية للمدينة والتي تقدر تكلفة مشروعاتها بنحو نصف مليار جنيه، وذلك بسبب إسنادها لشركة لم تنفذ سوى نسبة 30% تقريبًا بالنسبة إلى محطات الصرف الصحي في ملف تغطية القرى على مستوى محافظة القليوبية لمحدودية موازنتها، بالإضافة إلى شكاوى مواطني القليوبية بشأن مشروعات الإحلال والتجديد للشبكات والمحطات بكثير من القرى والمراكز، وتنبيه رئيس الوزراء بضرورة معالجتها في أسرع وقت والتي تعترف بها الشركة ضمن الأخبار المنشورة على موقعها الإلكتروني.