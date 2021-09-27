تطبيق للموبايل وزيادة اليخوت.. تعرف على خطة "السياحة" لتنشيط حركة القطاع في 10 نقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، متابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول "موبايل أبلكيشن" والذي يطلق قريبًا للترويج للمقصد السياحي المصري محليًا وعالميًا.

جاء ذلك عقب اجتماع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بحضور نائب الوزير لشؤون السياحة ومساعدي الوزير للشئون الفنية والتحول الرقمي ومستشار الوزير للشئون الاقتصادية والشركة المنفذة لتطبيق الهاتف المحمول.

ويرصد "الخليج 365" تصميمات المرحلة الأولى من التطبيق على النحو التالي:

- تعريف السائح المصري والأجنبي بالأنماط والفعاليات والمنتجات والمعالم والأنشطة السياحية والثقافية والفنية والبيئية والبحرية المختلفة والمتميزة للمقصد السياحي المصري.

- يساعد السائح على تنظيم رحلته داخل مصر قبل السفر اليها للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة أثناء قضاء عطلته.

- يتيح الحجز الإلكتروني لتذاكر الزيارة الخاصة ببعض المتاحف والمناطق الأثرية كمرحلة أولى تمهيدا لإدراج باقي المواقع.

- تم إعداد التصميمات والمحتوى الخاص بالتطبيق وفقا للملامح الأساسية للإستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر.

- إجراء بعض التعديلات على المرحلة الأولى ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية التي ستكون بالشراكة مع اتحاد الغرف السياحية.

وفي سياق آخر، ناقش وزير السياحة والآثار، مع نائب الوزير لشؤون السياحة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين ومساعد الوزير للشئون الفنية ومستشار الوزير للشئون الاقتصادية، مستجدات الأعمال في الخطة الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر والتي تعاقد عليها الاتحاد المصري للغرف السياحة الشهر الماضي مع بيت خبرة إيطالي لتشمل تحديث الدراسة التي سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.

ووجه الوزير، بإجراء بعض التعديلات على هذه الاستراتيجية بحيث تشمل محاور رئيسية عامة وبصورة أعمق ومنها:

- أن تعمل في إطار تفعيل استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030.

- إبراز بعض المشروعات السياحية المهمة، ومشروعات التحول الرقمي.

- إبراز الأنواع والأنماط المختلفة للسياحة في مصر مثل سياحة اليخوت والسياحة البحرية وغيرها.

- الاتفاق على عمل ورشة عمل مصغرة خلال الفترة المقبلة لمناقشة هذه المحاور.

- عقد اجتماع موسع مع بيت الخبرة الإيطالي الذي يقوم بإعداد هذه الاستراتيجية للتنسيق معه فيما توصلت إليه اللجنة ليتم تضمين ذلك في الاستراتيجية.

جدير بالذكر، أن هذه الاستراتيجية تختلف عن الاستراتيجية الإعلامية الترويجية التي انتهت من إعدادها وزارة السياحة والآثار مؤخراً للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة ٣ سنوات، حيث تهدف الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر إلى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة تكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهمتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد المصري.

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