​​السياحة: إطلاق خدمة الرسائل النصية للسائحين

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلقت وزارة السياحة والآثار خدمة إلكترونية جديدة للسائحين عبر الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة، في إطار الحرص على التواصل بشكل مباشر وسريع مع السائحين فور وصولهم إلى مصر، وتوفير سبل الراحة والأمان لهم.

وأوضح خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أن هذه الخدمة تعمل عن طريق شركات المحمول العاملة في مصر، والتي تقوم بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية للترحيب به وتعريفه برقم الخط الساخن الخاص بوزارة السياحة والآثار (19654) والذي يتعامل بعدة لغات وعلى مدار 12 ساعة للرد علي استفساراته أو الاستماع لمقترحاته أو شكواه.

وأضاف أن الرسالة يوجد بها أيضا أرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والإسعاف.

ويأتي تفعيل هذه الخدمة في إطار بروتوكول التعاون بين ووزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروع التحول الرقمي الذي جاء انطلاقًا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.