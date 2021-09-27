الإفراج عن عدد من الطلاب كانوا مخطوفين في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أفرج رجال مسلّحون عن عشرة رهائن إضافيّين من أصل 121 طالبًا كانوا قد خُطِفوا في يوليو من مدرسة في شمال غرب نيجيريا، وفق ما أعلن رئيس جمعيّة أهالي الطلاب الأحد.

ومنذ خطف 121 طالبًا في 5 يوليو في مدرسة ثانويّة عند أطراف بلدة كادونا، تمّ إطلاق سراح 100 منهم أو تمكّنوا من الفرار، بينما كان لا يزال هناك 21 منهم رهن الاعتقال.

وقال جوزيف حياب، رئيس جمعيّة أهالي الطلاب المخطوفين الأحد إنّ "الخاطفين أطلقوا سراح 10 طلاب إضافيّين بعد أن تلقّوا فديَتهم، كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الطلاب الذين أطلقوا سراحهم في وقتٍ سابق".

وأضاف "لا يزال هناك 11 طالبًا في الأسْر، ونأمل في إطلاق سراحهم جميعًا في المرّة المقبلة عندما نتوصّل إلى اتّفاق مع قطّاع الطرق".

وكانت الشرطة أعلنت الخميس أنّها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص يُشتبه في قيامهم باختطاف جميع هؤلاء الطلاب منذ قرابة ثلاثة أشهر.