سامح شكري يؤكد أن تصريحات إثيوبيا "مراوغة وغير مبشرة"

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

وصف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التصريحات الإثيوبية حول سد النهضة بأنها "مراوغة وغير مبشرة" لإمكانية التوصل لاتفاق.



وحول لقاءاته في نيويورك والموقف الدولي تجاه قضية سد النهضة، قال شكري خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد: "هناك تفهم لأهمية هذه القضية بالنسبة لمصر، وهناك توقع بأن يكون هناك تفعيل للمسار التفاوضي على أرضية ما صدر عن مجلس الأمن من دعم المسار الأفريقي ومشاركة المراقبين وأهمية التوصل إلى حل، وأن هذه المفاوضات قد طال أمدها ويجب أن ننتهي بفترة وجيزة".

وردا على سؤال حول تصريحات إثيوبية بأنها لم توقع أي اتفاق ملزم يأخذ من حصتها إلا بناء على شرط واحد بأن تأخذ أديس أبابا ما لديها من مياه للتنمية بغض النظر عن مصر والسودان، أضاف شكري: "المغالطات الإثيوبية دائمة ولم تكن هذه المفاوضات مرتبطة بغير ملء وتشغيل سد النهضة، ولم يعق أحد أي من استفادة إثيوبيا من السد، حديث كله مراوغة وعدم مصداقية في إطار تناول القضايا، لا يبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من إثيوبيا حول ما جاء على لسان وزير الخارجية المصري.

ومفاوضات سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة المنعقدة بكينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية في أبريل/نيسان الماضي.

وعلى مدار الجولات السابقة، تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة الذي نفذته إثيوبيا بالفعل.

لكن إثيوبيا طمأنت مرارا دولتي المصب (مصر والسودان) وأكدت أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله، لن يؤثر سلبا على البلدين.